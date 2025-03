Sucuri de quase 5 metros e 60 kg é capturada em rede de esgoto

Cobra de quase 5 metros é exibida | Anjos do Cumbe/Divulgação

Bombeiros monitoram a região há um ano e esperam encontrar serpentes ainda maiores

Uma sucuri de quase cinco metros de comprimento foi capturada na manhã deste sábado (8) perto da rede de esgoto da cidade de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia.

Bombeiros voluntários receberam chamado na manhã de sábado. A equipe Anjos do Cumbe foi até o local indicado pela pessoa, nas margens da rede de esgoto do município.

Agentes de trânsito e da Guarda Municipal também foram acionados. O resgate contou, ainda, com o apoio de Batista Oliveira, conhecido na região como Zé das Cobras e que atua na preservação de serpentes.

Vídeo mostra momento em que cobra é retirada da água. Três homens puxam a serpente pelo rabo até que a cabeça dela é vista e imobilizada por um agente municipal. Em seguida, o animal de 4,8 metros e cerca de 60 kg é colocado no solo.

Depois da captura, a cobra recebeu um banho. Ela foi levada para a base dos bombeiros, onde um deles lavou todo o corpo do animal. Em seguida, a serpente foi encaminhada ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que faria o processo para devolvê-la ao habitat natural.

Bombeiros monitoram região há quase um ano. Em parceria com o operador de drone Mateus Bittencourt, os voluntários têm investigado o local de cima e, neste sábado (8), foi possível fazer a captura.

“A equipe tem perspectiva de capturar mais serpentes ainda maiores devido às imagens já capturadas durante todo o monitoramento”, disse o comandante Vencerlau.

Fonte: Ludimila Honorato/Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/15:25:29

