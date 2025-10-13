Sucuri gigante é encontrada em hotel próximo de Caldas Novas; veja vídeo

Foto: Reprodução | A corporação foi acionada por volta das 11h deste domingo (12/10). Sucuri foi retirada do local e ninguém se feriu

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) resgatou um sucuri na parte de trás de um hotel localizado em Rio Quente (GO), cidade próxima a Caldas Novas (GO). O animal silvestre foi visto no local por volta das 11h deste domingo (12/10) e populares acionaram a corporação.

Segundo o CBMGO, a sucuri resgatada mede cerca de 5 metros. Para retirá-la do local foi necessário a ajuda de populares.

O animal foi capturado sem ferimentos, retirado do local e levado para soltura em um local de vegetação nativa próximo a ambiente aquático. Ninguém ficou ferido.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/15:11:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...