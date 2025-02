Motorista filma sucuri, de aproximadamente 4 metros, cruzando rodovia em Alenquer — Foto: Divulgação

As imagens foram registradas por um motorista que passava pelo local no momento em que o animal cruzava a via.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma sucuri de aproximadamente 4 metros atravessando uma estrada conhecida como Ramal do Cuamba, entre os municípios de Alenquer e Monte Alegre, oeste do Pará.

As imagens foram registradas por um motorista que passava pelo local no momento em que o animal cruzava a via. Com cuidado, o condutor parou e saiu do veículo e filmou a cena enquanto a cobra seguia seu caminho sem ser perturbada.

No vídeo, é possível ver a sucuri se deslocando lentamente pelo asfalto, chegando a ocupar uma das faixas da estrada. O tamanho do animal impressiona, já que as sucuris adultas costumam medir entre quatro e cinco metros, podendo pesar de 80 a 100 quilos.

Apesar de sua aparência intimidadora, a sucuri não é venenosa. Trata-se de uma serpente não peçonhenta que captura suas presas por constrição, enrolando-se ao redor do corpo da vítima e apertando até que ela não consiga mais respirar. A dieta da sucuri inclui vertebrados aquáticos e terrestres, como peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos.

Embora seja considerada um dos maiores predadores da fauna amazônica, a sucuri raramente representa perigo para seres humano, de acordo com biólogos. Ainda de acordo com biólogos, o tamanho da boca do animal e do estômago não permite a ingestão de pessoas, tornando os ataques extremamente incomuns.

A presença de uma cobra desse porte na estrada reforça a importância da preservação dos habitats naturais e do respeito à vida selvagem. Especialistas recomendam que, ao encontrar animais silvestres em rodovias, os motoristas evitem interagir e permitam que eles sigam seu percurso com segurança.

Sucuri gigante é flagrada atravessando estrada conhecida como ramal do Cuamba entre Alenquer e Monte Alegre, no oeste do Pará; VÍDEO Leia maishttps://www.folhadoprogresso.com.br/?p=229095&preview=true pic.twitter.com/hR8Vxc17nB — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 10, 2025

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/09:37:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...