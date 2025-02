No registro feito por pescadores, os animais aparecem nadando no rio sem o menor sinal de ameaça. A sucuri está enrolada no jacaré

Uma sucuri amarela e um jacaré protagonizaram uma cena que chamou a atenção dos internautas nas redes sociais nesta semana. No registro feito por pescadores, a cobra “pega carona” com o jacaré enquanto ele nada tranquilamente em um rio do Pantanal mato-grossense.

Veja vídeo:

Sucuri “pega carona” em jacaré no Pantanal. Vídeo Leia mais https://t.co/QV6le2d2LO pic.twitter.com/DsfAmkI5oY — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 28, 2025

O vídeo mostra a sucuri amarela se deslocando pelas costas do jacaré, que continua seu percurso pela água sem demonstrar sinal algum de preocupação ou ataque. Nos fundos, é possível ouvir o pescador, que registrou o momento, dizendo: “No Pantanal, a sucuri enrolada no jacaré, creio em Deus-pai. Aqui na selva é um engolindo o outro. Só Deus também para nos livrar aqui.”

O momento gerou dúvidas sobre qual seria o desfecho desse encontro, já que ambos os animais são considerados predadores no Pantanal.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/10:53:48

