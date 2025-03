Supercomboio cruza o rio Madeira com toneladas de soja equivalente a 65 cristos redentores

Comboio de 30 barcaças navega o rio Madeira, em Porto Velho — Foto: Tr3s marketing

Essa foi a maior operação de transporte de grãos no Brasil. Em cifras, o comboio tem o valor superior a R$ 165 milhões, levando em consideração a cotação atual da saca de soja.

Um supercomboio fluvial levou 75 mil toneladas de soja de Porto Velho (RO) a Santarém (PA) pelo rio Madeira, em fevereiro. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), essa foi a maior operação de transporte de grãos no Brasil considerando o peso da carga.

⛴️O comboio era formado por 30 barcaças: grandes “pranchas flutuantes” que carregam cargas pesadas pelos rios. Como são possuem propulsão própria, essas pranchas são “empurradas” por uma embarcação com motores superpotentes.

💰 Em cifras, a carga tem o valor superior a R$ 165 milhões, levando em consideração a cotação atual da saca de soja, de aproximadamente R$ 132,00.

Além da praticidade na logística, a Antaq aponta que a consolidação da operação é um marco para a redução das emissões de gases do efeito estufa.

O peso transportado pelo empurrador é equivalente a uma das opções abaixo:

65 cristos redentores, considerando que, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a estátua tem 1.145 toneladas.; ou

mais de sete Torres Eiffel, que, de acordo com administração, pesa 10.100 toneladas.

Se essa carga fosse transportada por meio terrestre, seria suficiente para encher 1,5 mil caminhões com capacidade para 50 toneladas. Enfileirados, esses caminhões ocupam 27 quilômetros.

🔎A título de comparação, é como se existisse uma fila desses veículos de Porto Velho até a cidade vizinha, Candeias do Jamari.

O empurrador usado no transporte tem uma capacidade inédita. Com quatro motores de 1,18 mil cavalos de potência, ele tem uma força de 7 e 12 caminhões pesados trabalhando juntos.

A viagem de Rondônia até o Pará durou cinco dias e foi um teste da empresa responsável, a Transportes Bertolini Ltda. Com o sucesso, a embarcação agora passa por tramites para conseguir as licenças necessárias para transitar com frequência.

Fonte: g1 RO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/14:12:04

