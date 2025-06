Suplente de vereadora em Sinop assumirá como deputada estadual

A suplente de vereadora de Sinop, professora Graciele (PT), será empossada como deputada estadual na próxima quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa.

Graciele exercerá mandato período de 30 dias durante licença de Lúdio Cabral (PT). Entre suas principais pautas está a defesa da mulher, fortalecimento da agricultura familiar e dos direitos das populações mais vulneráveis.

“É uma oportunidade de representar Sinop e todo o nortão com responsabilidade, comprometimento e voz firme em defesa de quem mais precisa. Minha trajetória na câmara municipal de Sinop mostra que nosso mandato também é construído por muita coragem”, afirmou Graciele, através de assessoria.

Graciele, vereadora de 2021 até o ano passado, disputou vaga na Assembleia em 2022, obteve 7,58 mil votos, ficando na suplência. Nas eleições municipais do ano passado, tentou a reeleição na câmara municipal, obteve mais de 1,8 mil votos, sendo a terceira maior votação, porém não foi eleita devido ao quociente eleitoral.

Fonte: Redação Só Notícias

