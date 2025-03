Suposto filho de Tim Maia morre antes de resultado do DNA

Em meio à batalha contra um câncer de laringe, Rodrigo Rezende recorreu à Justiça em outubro de 2021 para comprovar a paternidade do cantor. | Reprodução/Instagram

Coreógrafo Rodrigo Rezende Mendes, que buscava na Justiça o reconhecimento da paternidade, faleceu vítima de câncer de laringe aos 45 anos

A busca pela identidade e pelo reconhecimento pode ser um caminho longo e, em alguns casos, interrompido antes da chegada ao destino. Foi o que aconteceu com Rodrigo Rezende Mendes, coreógrafo e dançarino de 45 anos, que faleceu no último domingo (16) sem saber o resultado do exame de DNA que poderia confirmar sua ligação com Tim Maia. Rodrigo travava, desde 2021, uma batalha judicial para ser reconhecido como filho do cantor, mas não viveu o suficiente para ver a conclusão do processo.

Rezende Mendes morreu em casa, vítima de um câncer de laringe recidivo, conforme confirmado pela coluna de Daniel Nascimento, do jornal carioca O Dia. O artista havia acionado a Justiça do Rio de Janeiro para comprovar sua filiação, baseando-se no relato de sua mãe, que foi dançarina e teria tido um relacionamento com Tim Maia. No entanto, o único herdeiro reconhecido do cantor, Carmelo Maia, se recusou a fornecer material genético para um exame de DNA.

Diante dessa recusa, os advogados do coreógrafo chegaram a considerar a exumação do corpo de Tim Maia para a realização do teste. Em novembro do ano passado, já debilitado pela doença, Rodrigo tentou acelerar o processo, mas a espera pelo resultado se estendeu. Recentemente, ele conseguiu fornecer seu próprio material genético para análise, mas faleceu antes de saber a resposta.

Em 2021, quando iniciou a ação judicial, Rodrigo destacou que sua intenção era apenas esclarecer a verdade.

“Tenho elementos que me levam a crer que ele é o meu pai. Estou solicitando, mas o filho negou. Não existe ninguém querendo oportunidade. Se der positivo, ok, mas se der negativo, ok também”, declarou à época.

O resultado do exame de DNA ainda não tem previsão para ser divulgado.

