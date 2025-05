Suposto integrante de facção é preso com cartuchos de arma de fogo; no Pará

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), na Rua São Luís, na Vila Sororó.

Na tarde desta quarta-feira (14), por volta das 16h30, a Polícia Militar do 4° Batalhão realizava rondas na Rua São Luís, na Vila Sororó, zona rural de Marabá, quando abordou um indivíduo identificado como Ângelo Alves de Souza, que conduzia uma motocicleta vermelha, modelo 160.

De acordo com a guarnição, ao perceber a presença da polícia, o suspeito acelerou bruscamente o veículo e arremessou um pacote na via pública. Após uma breve perseguição, os policiais conseguiram interceptar o condutor e realizar a abordagem.

Retornando ao local onde o objeto havia sido descartado, os militares encontraram uma sacola escura contendo cinco cartuchos de munição calibre 12. Diante da situação, foi dada voz de prisão a Ângelo, que reagiu e tentou fugir, sendo necessário o uso de algemas para garantir a integridade física dos agentes e de terceiros.

Durante a abordagem, populares informaram que o suspeito estaria ligado a uma facção criminosa e seria comparsa de Jhonatan da Silva, conhecido como “Pitoco”. Este último foi preso dois dias antes, no município de Luís Domingues (MA), acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubos a motoristas de aplicativo, além de envolvimento com o tráfico de drogas, transporte de armas e munições, e associação criminosa.

Posteriormente, Ângelo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Marabá para a realização dos procedimentos legais cabíveis. Ele segue à disposição da Justiça.

