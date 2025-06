Suraras do Tapajós desembarcam na França para celebrar a cultura e o protagonismo indígena

Foto:Reprodução | As Suraras do Tapajós, grupo formado exclusivamente por mulheres indígenas de Alter do Chão, em Santarém (PA), vem fazendo história com sua primeira viagem internacional.

Resultado de uma articulação com Ministério da Cultura, no contexto do Ano do Brasil na França 2025, com apoio do Consulado, elas representam a cultura amazônica em uma série de quatro apresentações em Lyon, Angoulême, Podensac e Paris.

Criado em 2018 como coletivo de “Guerreiras do Tapajós”, as Suraras unem força feminista, ativismo indígena e cuidado ambiental por meio do carimbó – ritmo tradicional paraense. Suas músicas levam ao público a riqueza da Amazônia, em português e nheengatu, com letras que defendem direitos das mulheres, preservação territorial e valorização dos povos originários.

Na França, o grupo já encantou Lyon com duas apresentações no Nocturne Amazônica do Musée des Confluences, seguidas por um show no prestigiado Festival Musiques Métisses em Angoulême. A turnê segue com apresentação em Podensac no Festival Nuits Atypiques, e culmina com um encerramento em grande estilo em Paris, no Le 360.

Mais do que shows, essa viagem simboliza resistência e protagonismo. As Suraras levam a voz indígena ao mundo, usando a música como instrumento de visibilidade política e cultural. Essa presença internacional reafirma a força feminina indígena do Tapajós, alcançando os palcos mais influentes da França.

Fonte: SEMC/Jornal Folha do Progresso

