Surpresa no parto: mãe esperava gêmeos e dá à luz trigêmeos em hospital do Pará

Assistência especializada e humanizada garantiu todo o suporte para o nascimento dos bebês por parto natural. Foto: Divulgação

Roseane Dias Martins, residente de Cametá, viveu uma surpresa emocionante no último mês ao dar entrada no Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB).

Roseane Dias Martins, residente de Cametá, viveu uma surpresa emocionante no último mês ao dar entrada no Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB). Grávida de gêmeos, ela foi internada no dia 22 de maio com diagnóstico de trabalho de parto prematuro e síndrome hipertensiva da gravidez. Dois dias depois, precisou ser encaminhada à UTI adulta.

Após duas semanas de acompanhamento intensivo, no dia 5 de junho, Roseane entrou em trabalho de parto ativo. Ela foi levada para a sala de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), onde deu à luz três bebês, e não dois, como era esperado. O nascimento dos trigêmeos – duas meninas e um menino – surpreendeu tanto a equipe médica quanto a própria família.

Por serem prematuros e com baixo peso, os recém-nascidos – Ravi, Rafaela e Rosiane – foram imediatamente transferidos para a UTI neonatal. Lá, receberam cuidados humanizados de uma equipe multiprofissional, que utilizou métodos terapêuticos modernos e acolhedores.

Acolhimento Humanizado no HMIB

Segundo Poliana Rodrigues, diretora do HMIB, os bebês foram tratados com técnicas como o Método Canguru (contato pele a pele com os pais, que promove segurança térmica e vínculo afetivo), o Hammock (rede que simula o ambiente intrauterino dentro da incubadora) e o Ofurô Neonatal, banho terapêutico que promove relaxamento e reduz o estresse.

“O Método Canguru ajuda a estabilizar os sinais vitais do bebê, melhora a oxigenação, favorece a amamentação e reduz o tempo de internação”, explicou Poliana. Já o uso da rede e do ofurô “contribui para o sono tranquilo, diminuição da dor e melhor desenvolvimento neurológico dos prematuros”.

A Experiência da Mãe

A mãe dos trigêmeos, ainda emocionada, relatou o apoio recebido desde sua chegada ao hospital. “Fui bem acolhida desde a UTI. Passei por vários setores e em todos recebi o auxílio necessário. Quando soube que eram trigêmeos, foi um susto, mas também uma alegria imensa”, afirmou Roseane Dias Martins.

Ela ressaltou que o município onde vive não possui estrutura hospitalar como a do HMIB. “Aqui eu recebi tudo que precisava. Hoje meus bebês estão saudáveis e com previsão de alta. Me sinto muito feliz e agradecida”, comemorou.

A história de Roseane e dos pequenos Ravi, Rafaela e Rosiane é mais um exemplo do impacto positivo do acolhimento humanizado e da estrutura oferecida pelo Hospital Materno-Infantil de Barcarena, referência no cuidado neonatal na região.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/03:27:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...