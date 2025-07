Suspeita de incêndio criminoso em terreno no centro de Novo Progresso causa fumaça e revolta na população

Foto: Reprodução | A cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, amanheceu nesta terça-feira, 15 de julho, coberta por uma espessa nuvem de fumaça, especialmente visível para quem circulava pela movimentada Avenida Jamanxim, na região central. O motivo foi um incêndio registrado em um terreno com vegetação seca, às margens da via. As primeiras informações apontam para a possibilidade de o fogo ter sido provocado de forma intencional.

Além da tradicional poeira que já dificulta a rotina dos moradores da cidade durante o período de estiagem, agora a população também tem enfrentado os efeitos nocivos da fumaça causada por queimadas frequentes — muitas delas, aparentemente criminosas — em diversos bairros do município.

O caso reacende o alerta para os perigos das queimadas urbanas, que têm se intensificado com a seca e a baixa umidade do ar. Terrenos baldios tomados pelo mato seco tornam-se verdadeiros combustíveis naturais, facilitando a propagação das chamas e colocando em risco a segurança de casas vizinhas, pedestres, motoristas e o meio ambiente urbano.

Riscos à saúde e meio ambiente

A fumaça das queimadas agrava problemas respiratórios, prejudica a visibilidade nas vias e compromete a qualidade do ar. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas são os mais afetados. Além disso, a prática de atear fogo em vegetação seca é considerada crime ambiental, sujeita a penalidades legais.

Como se proteger durante o período de queimadas e poeira intensa:

Evite atividades ao ar livre nos horários de maior calor e fumaça;

Mantenha portas e janelas fechadas;

Coloque toalhas ou panos úmidos em frestas e sob portas;

Use máscaras de proteção ou umidificadores de ar dentro de casa;

Beba bastante água ao longo do dia;

Em caso de sintomas como falta de ar, tosse ou irritação nos olhos, procure atendimento médico.

As autoridades reforçam que a colaboração da população é essencial: qualquer foco de incêndio deve ser denunciado imediatamente às autoridades competentes, como o Corpo de Bombeiros ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

