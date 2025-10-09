Suspeito agride policiais durante ocorrência de violência doméstica, em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na noite de quarta-feira (8), por volta das 22h

Na noite de quarta-feira (8), por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Bom Jardim, em Itaituba.

Ao chegar ao local, a guarnição foi recebida pelo suspeito, que negou ter solicitado a presença da polícia. Pouco depois, uma adolescente de 13 anos, enteada do homem, se apresentou aos militares e informou que foi ela quem fez a ligação, relatando que o padrasto estava brigando com sua mãe.

Os policiais solicitaram a presença da vítima, mas o suspeito tentou impedir que ela falasse. Mesmo após nova solicitação, ele insistiu em responder pelas perguntas dirigidas à mulher. Quando os militares pediram que deixasse a vítima se manifestar, o homem se irritou e passou a agredir o sargento e o cabo que atendiam a ocorrência.

As agressões só cessaram após a chegada de reforço, acionado via rádio. O suspeito foi contido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Os policiais ficaram com lesões decorrentes da agressão.

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/14:52:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...