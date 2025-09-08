Suspeito colide com poste durante fuga e é detido pela PM com drogas; em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um homem foi detido por porte de entorpecentes na manhã deste domingo (7), após uma perseguição policial pelas ruas de Novo Progresso. A Polícia Militar informou que Ivan N. S., conduzindo uma motocicleta Pop vermelha (placa NSY6J25), foi avistado saindo de uma residência ligada ao tráfico de drogas.

Ao notar a aproximação da viatura, Ivan tentou fugir, mas perdeu o controle da moto ao realizar uma curva fechada, colidindo contra um poste. Mesmo caído, ele ainda tentou escapar, mas foi alcançado pelos policiais.

Durante revista pessoal, foram apreendidas duas pedras de substância análoga a crack, pesando 1,2 gramas. Ivan recebeu atendimento médico devido a escoriações e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e providências legais.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/04:14:36

