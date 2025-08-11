Suspeito de abusar sexualmente de menina de 10 anos é preso no Pará

(Foto: Reprodução) – Casos de estupro na região do Xingu e da Transamazônica já somam 173 ocorrências somente em 2025

Um homem foi preso em Porto de Moz por abusar sexualmente da enteada, uma criança de apenas 10 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito cometia o crime várias vezes, principalmente quando a mãe da menina saía para trabalhar.

A prisão temporária foi cumprida durante a manhã de sábado (09), em uma residência no bairro Beata, durante uma ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar. O suspeito foi encaminhado à delegacia local, onde permanece à disposição da Justiça.

Casos de estupro na região do Xingu e da Transamazônica já somam 173 ocorrências somente em 2025. Altamira registra 35 casos, Brasil Novo 19, Vitória do Xingu 16, Medicilândia 9, Uruará 23, Anapu 23, Pacajá 20, Senador José Porfírio 21 e Porto de Moz 7 casos.

Dados oficiais do Governo Federal e da Secretaria de Segurança Pública do estado indicam que a maioria dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes é praticada por membros da própria família ou pessoas próximas. Essa realidade torna essencial a denúncia imediata, que pode ser feita pelo Disque 100 ou pelo telefone 190.

As autoridades reforçam o compromisso com a investigação rigorosa e o apoio às vítimas. Na cidade de Vitória do Xingu foi registrado um caso parecido no mês de abril deste ano. Um homem foi preso por abusar sexualmente da própria sobrinha de apenas de 8 anos.

