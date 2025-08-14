Suspeito de ameaçar adolescente com divulgação de vídeos íntimos é preso no Pará

(Foto: Reprodução) – A prisão foi efetuada pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará, através da Delegacia de Xinguara, prendeu em flagrante nesta terça-feira (12) um suspeito por armazenar conteúdo pornográfico de uma adolescente no município de Xinguara, região sul do Pará.

Segundo relato da vítima, o suspeito possuía vídeos íntimos e ameaçava divulgar na internet. Após registro do boletim de ocorrência, a equipe de policiais deslocou até o trabalho do homem, que foi conduzido à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos.

No celular do homem foi constatado o armazenamento de conteúdo sexual da adolescente, momento em que recebeu voz de prisão em flagrante. Após os procedimentos de praxe, o indivíduo está à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/16:33:34

