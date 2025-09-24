Suspeito de aplicar golpe do ‘chupa-cabra’ em caixas eletrônicos é preso no Pará

Foto:Reprodução | Investigado estava foragido da Justiça, e foi localizado na Ilha de Outeiro, nesta terça-feira (23). Ação também apreendeu celulares e cartões bancários dele.

Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), vinculada Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos contra um homem investigado por aplicar golpes em Belém.

O suspeito, considerado foragido da Justiça, foi localizado no distrito de Outeiro, após ações de busca deflagradas a partir de denúncias anônimas. Durante a ação, também foram apreendidos aparelhos celulares e cartões bancários, vinculados às práticas ilícitas sob investigação.

O delegado Guilherme Gonçalves, titular da DPTur, detalhou que o investigado é reincidente na prática de furtos mediante fraude, conhecido pela aplicação do golpe do “chupa-cabra” em caixas eletrônicos, modalidade criminosa que já resultou em prisões em diversos estados do país por várias Polícias Civis. “Seus alvos incluem tanto turistas quanto residentes em Belém, e os golpes por ele aplicados já somam prejuízos próximos a um milhão de reais”, explicou o delegado.

As investigações contra o suspeito tiveram início em junho, quando uma turista foi furtada em Belém, após mais um golpe atribuído à autoria dele. A operação para a prisão do homem contou com o apoio integrado do Serviço de Polícia Interestadual (POLINTER), da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF) e da Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE), além do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Diretoria de Identificação “Enéas Martins” (DIDEM), garantindo a efetividade da ação e a prisão do alvo, que já está à disposição da Justiça.

