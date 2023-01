Suspeito de assaltar mulher morre em confronto com a PM em Uruará

(Foto:Reprodução) – Um homem morreu e outro foi preso após trocar tiros com uma guarnição da Polícia Militar em Uruará, no sudoeste do Pará, no sábado (28). O confronto ocorreu na rua Ângelo Debiasi, no bairro Baixada. As informações são do portal Confirma Notícia.

Por volta de 20h45, os militares, em ronda, contaram que viram dois homens em uma motocicleta. No momento em que os policiais fariam a abordagem, os dois homens fugiram.

Ainda de acordo com a PM, o garupa desceu do veículo e atirou duas vezes contra a guarnição. Os militares revidaram. O suspeito foi baleado no peito.

Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a Polícia Militar, os dois homens tinham as mesmas características da dupla que havia assaltado uma mulher.

O outro homem, identificado como Bruno da Silva, foi preso. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com duas munições deflagradas, e a motocicleta. O preso e o material apreendido foram levados para a delegacia da Polícia Civil. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 30/01/2023/07:41:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...