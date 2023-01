Suspeito de atacar mulher a golpes de terçado em Belterra é preso

(Foto:Reprodução) – José Lázaro Jesus Ribeiro, foi preso por volta de 23h40 de terça-feira (24), no ramal do quilômetro 127 da rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), Comunidade Santa Rita de Cássia, zona rural de Belterra.

As informações foram confirmadas pela Polícia Civil (PC), equipe responsável pela captura.

As diligências que resultaram na prisão de José Lázaro, contou com uma equipe da PC, ao comando do Delegado Edjalmo Oliveira e apoio inicial da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da delegada Andreza Alves.

O suspeito foi encaminhado para a 16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém para os procedimentos cabíveis.

Entenda o caso

Larenilda Alves de Vasconcelos perdeu o antebraço após ser brutalmente agredida a terçadadas na noite de quinta-feira (19), na Comunidade Amapá, situada no município de Belterra, Oeste do Pará. Exames não confirmaram sua gravidez, como alegado anteriormente, mas seu quadro clínico ainda é delicado, porém estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém.

Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, o suspeito pelo ataque seria o próprio companheiro que estava preso. A motivação do crime seria em razão da mulher está envolvida com outra pessoa.

Passagens pela polícia

O suspeito tem passagens pela polícia pelo crime de homicídio qualificado hediondo. Em novembro de 2013, acompanhado de Aderaldo Costa Soares, ceifou a vida de Daniel de Oliveira Farias, efetuando vários golpes de faca contra a vítima.

O crime ocorreu na Comunidade de Santa Rita de Cássia, em via pública, situada na Rodovia Santarém/Cuiabá. O fato teria como motivação um desentendimento que os autores estiveram com a vítima, após consumo de bebida alcoólica. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2023/10:35:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...