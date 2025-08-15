Suspeito de ataque que matou bebê em Marabá morre em confronto com a Polícia Militar

Foto:Reprodução | Ele era apontado como o principal suspeito de liderar o ataque a tiros que resultou na morte de uma bebê de um ano e deixou três pessoas feridas na noite anterior

Um homem identificado como Wallisson Pinto da Silva, conhecido como “Pezão”, morreu na tarde desta quinta-feira (14) durante operação conjunta das polícias Civil e Militar, no núcleo Nova Marabá, sudeste do Pará.

Ele era apontado como o principal suspeito de liderar o ataque a tiros que resultou na morte de uma bebê de um ano e deixou três pessoas feridas na noite anterior.

De acordo com a Polícia Civil, “Pezão” foi localizado por volta das 17h, na Folha 33. Ao perceber a aproximação das viaturas, correu até um imóvel na Quadra 04 e se trancou em um cômodo. Houve troca de tiros, e o suspeito foi atingido.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu. Um segundo envolvido foi preso e levado para interrogatório.

A investigação aponta que o ataque ocorreu na noite de quarta-feira (13), quando cerca de oito homens armados e encapuzados invadiram uma residência próxima ao Campo de Futebol Arena Xaxurica.

Os disparos atingiram a mãe da criança, de 19 anos, uma adolescente de 17 anos e um homem identificado como Marcos, que, segundo a polícia, seria o alvo do grupo em razão de uma disputa ligada ao tráfico de drogas.

A bebê, Ísis Emanuelle, estava no quarto com a mãe quando foi atingida na cabeça. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas morreu durante o atendimento. Testemunhas afirmaram que o alvo inicial estava sentado na porta da casa no momento em que os atiradores chegaram.

Segundo o delegado Vinicius Cardoso, superintendente da Polícia Civil no sudeste do Pará, a operação desta quinta-feira foi motivada por informações de que os suspeitos planejavam invadir o Hospital Municipal para matar Marcos, que permanece internado. Conversas telefônicas monitoradas indicaram que o grupo pretendia “terminar o serviço” iniciado no ataque.

As polícias Civil e Militar continuam as buscas para localizar os demais envolvidos. A Delegacia de Homicídios conduz as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

