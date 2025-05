Suspeito de atrapalhar investigação sobre venda de sentenças se entrega à polícia

Polícia Federal cumpre mandados contra investigados por esquema de vendas de sentenças em MT — Foto: Reprodução

Polícia Federal investiga suposto esquema de venda de sentenças proferidas pelo STJ. G1 tenta localizar defesa de Diego Cavalcante Gomes.

Um suspeito de tentar atrapalhar o cumprimento de mandados em uma operação contra suposto esquema de venda de sentenças proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) se entregou nesta quinta-feira (15).

Diego Cavalcante Gomes estava foragido desde esta quarta-feira (14) após a Polícia Federal não o localizar durante o cumprimento do mandado de prisão. O g1 tenta localizar a defesa do suspeito.

Segundo apurado pela TV Globo, ele é apontado pela Polícia Federal como um suposto operador do esquema, ligado ao lobista e empresário Andreson de Oliveira Gonçalves, que está preso e é investigado como um dos principais personagens envolvidos no esquema de venda de sentenças do STJ.

Outra pessoa foi presa durante a operação deflagrada em Brasília. Os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão.

“Os alvos desta ação são investigados que realizaram atos graves de obstrução da Justiça, visando embaraçar a execução das medidas judiciais cumpridas na 5ª fase da operação”, disse a PF .

Quinta fase

Na terça-feira (13), a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, São Paulo e no Distrito Federal, durante a quinta fase da Operação Sisamnes. O ex-presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso (OAB-MT), Ussiel Tavares, foi um dos alvos da operação.

Em nota, a defesa do ex-presidente informou que desconhece a decisão que embasou o pedido de busca e apreensão e que se coloca à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários.

A decisão incluiu ainda o bloqueio de cerca de R$ 20 milhões em bens e valores, a apreensão de passaportes e a proibição de saída do país por parte dos investigados.

A Operação Sisamnes teve início após o assassinato do advogado Roberto Zampieri, em dezembro de 2023, em Cuiabá. O caso levou à descoberta de um esquema de venda de decisões judiciais em Mato Grosso, que posteriormente se estendeu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Fonte: Márcio Falcão, TV Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/14:00:48

