Suspeito de crimes sexuais e venda de medicamentos abortivos é preso, no oeste do Pará

Suspeito de crimes sexuais e de atuar como farmacêutico sem habilitação foi preso preventivamente em Faro-PA — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Pesam contra o homem denúncias de que ele abusava sexualmente de suas funcionárias e até mesmo da própria esposa.

Um homem suspeito de crimes sexuais e de venda de medicamentos abortivos em uma farmácia pertencente à família, foi preso no município de Faro, oeste do Pará, nesta quarta-feira (10), durante a Operação “Sleep” deflagrada pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar para cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva expedidos pela Vara Única do município.

Investigações realizadas pela Polícia Civil a partir de denúncias de vítimas, o suspeito atuava em uma drogaria como farmacêutico sem formação na área, onde comercializava e ministrava medicamentos abortivos. Constam também, denúncias de que abusava sexualmente de suas funcionárias e até mesmo da própria esposa.

A Polícia Civil também recebeu denúncia de que o suspeito ministrava o medicamento “Clonazepam” na esposa para que ela entrasse em um estado de sonolência profunda, e assim, ele pudesse manter relações sexuais com ele sem consentimento.

As denúncias dos abusos atribuídos ao suspeito tiveram grande repercussão no município de Faro depois que uma das vítimas resolveu procurar a polícia para comunicar o fato e em seguida, expor o suspeito nas redes sociais, o que acabou por encorajar outras vítimas a também denunciá-lo.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação já conta com denúncias de quatro vítimas contra o suspeito. Todas relatam o mesmo modo de agir do homem.

Após a prisão do suspeito, ele foi recolhido à cela da Delegacia de Polícia de Faro e está à disposição da justiça.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA

