Suspeito de envolvimento na morte de vice-presidente da Fiepa é preso

Antonio Eugênio Pacelli Martin de Mello, vice-presidente da Fiepa, foi assassinado em Ananindeua, PA — Foto: TV Liberal/Reprodução

Antonio Eugênio Pacelli Martin de Mello foi atingido durante assalto dentro da própria empresa. Homem detido ajudou na fuga de criminosos que mataram o empresário, segundo a polícia.

A polícia prendeu um homem por suspeita de envolvimento na morte do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Antonio Eugênio Pacelli Martin de Mello.

O suspeito detido na noite de segunda-feira (6) teria ajudado na fuga dos criminosos que assassinaram o empresário Antonio Mello a tiro dentro da própria empresa durante um assalto em Ananindeua, na sexta-feira (3).

“Em interrogatório formal, admitiu ter realizado o transporte dos autores, alegando que receberia pagamento em dinheiro pelo serviço, embora tenha negado participação direta na execução do delito”, informou a Polícia.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito alugou um carro para a fuga e o veículo acabou sendo identificado após a análise de imagens de câmeras de monitoramento.

A polícia segue em busca de outros envolvidos. No dia do crime, dois suspeitos foram presos, um deles funcionário da vítima, mas foram liberados por falta de provas.

O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e perícias foram solicitadas. O sistema de monitoramento da empresa não estava funcionando, mas a polícia teve acesso a imagens, que estão sendo analisadas “para auxiliar na identificação dos envolvidos no crime”.

A polícia não informou o que foi levado, se os criminosos conheciam a vítima, nem detalhes sobre a prisão de suspeitos.

Outro empresário morto

Dois dias depois, outro empresário também foi assassinado em Ananindeua. Ailton Rodrigues dos Santos, de 62 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram toda a ação dos criminosos e o caso também é investigado.

