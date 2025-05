Suspeito de esfaquear funcionário PCD de supermercado durante trabalho é espancado; VÍDEO

Suspeito de esfaquear funcionário PCD de supermercado é espancado por populares. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A vítima, que tem deficiência, levou duas facadas no rosto nesta quarta-feira (21), em um supermercado localizado no bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em BH.

Um homem de 40 anos, com deficiência, foi esfaqueado enquanto trabalhava em um supermercado localizado no bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Populares espancaram o suspeito de agredir o funcionário. (veja vídeo acima)

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito, de 41 anos, entrou no supermercado segurando um tubo de metal com uma faca na ponto, deu dois golpes no rosto da vítima e saiu do local.

Leia mais- Funcionário PCD é atingido com golpes de ‘lança’ em supermercado na Pampulha, em BH

Outro funcionário do estabelecimento tentou conter o suspeito, mas foi ameaçado por ele. Pessoas que estavam do lado de fora deram pedradas e golpes que o impediram de fugir até a chegada da polícia. Outros populares filmaram a ação.

Uma testemunha contou que, no momento em que o homem entrou no supermercado, não foi possível ver que ele portava uma arma.

Ainda segundo a PM, ao tentar conversar com o suspeito para saber o motivo da agressão, ele estava confuso e disse não se lembrar de montar a arma, nem de ter atacado a vítima.

A polícia não conseguiu conversar com o funcionário agredido, pois ele possui uma deficiência que dificulta a comunicação, e estava impossibilitado de falar, já que os golpes atingiram o rosto e atravessaram a boca. A vítima foi socorrida para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

Em contato com a irmã do funcionário, ela disse que ele passou por uma cirurgia e está abalado psicologicamente. Devido ao efeito da medicação, ele só poderá comparecer à Delegacia para prestar depoimento posteriormente.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido na Central Estadual de Plantão Digital e preso em flagrante por tentativa de homicídio. As investigações prosseguem.

Veja vídeo abaixo:

O g1 entrou em contato com o supermercado onde a agressão aconteceu e aguarda retorno.

