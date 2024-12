Suspeito de estuprar duas sobrinhas é preso pela Polícia Civil no Pará

Foto: Reprodução | Uma das vítimas denunciou o caso para uma professora após achar que estava grávida.

Um homem, que não terá o nome revelado para preservar a identidade das vítimas, foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas sobrinhas, de 12 e 10 anos, em Belém. O investigado foi preso preventivamente na quinta-feira (19/12), em cumprimento a um mandado durante a operação ‘GIFT’, deflagrada pela Polícia Civil.

A ação para localizar e prender o suspeito foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/Mangueirão), com o apoio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (Dav). De acordo com a PC, as investigações sobre o caso iniciaram após a instituição de ensino, onde uma das vítimas estuda, relatar o caso às autoridades policiais. Conforme as informações, uma das meninas procurou a professora ao suspeitar estar grávida do suspeito e contou sobre os estupros sofridos.

Não há mais detalhes sobre o período em que os abusos ocorreram. As vítimas passaram por escuta e acompanhamento médico, durante a realização das investigações. O mandado de prisão contra o investigado foi expedido diante das provas colhidas com as vítimas. A ordem judicial era oriunda da Vara de Inquéritos Policiais de Belém. O suspeito foi preso e passou pelos procedimentos cabíveis na delegacia. Ele permanece detido e a disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2024/10:06:29

Curtir isso: Curtir Carregando...