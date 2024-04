Suspeito de estuprar, matar e roubar ovo de páscoa de idosa é preso em Cuiabá

(Foto: Reprodução/Facebook)- Homem trabalhava em uma distribuidora de gás próximo à casa da vítima.

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por suspeita de matar a facadas, estuprar e roubar uma idosa, de 84, em Cuiabá (MT). De acordo com Metrópoles, além do celular da vítima, o autor ainda roubou um ovo de páscoa que estava na residência. O caso é investigado.

O crime ocorreu na manhã de quinta-feira, 28, no bairro Despraiado. Segundo a Polícia Civil, o homem era funcionário de uma distribuidora de gás vizinha à residência da vítima, identificada como Horaide Bueno Stringuini.

Ela foi encontrada morta no final da manhã de quinta sobre a cama, seminua, apresentando sinais de violência sexual, com duas perfurações no tórax, causadas por arma branca. A polícia foi acionada e, posteriormente, encontrou a faca utilizada no crime em um terreno ao lado da residência da idosa.

Ouvidos pelas autoridades, os familiares da vítima informaram que ela morava sozinha, e que o neto falou com ela por volta das 7h30 de quinta, indicando que o crime ocorreu após esse horário.

A Polícia Civil passou a investigar o caso, e por meio de imagens de câmeras de monitoramento, identificou o autor, que era funcionário da distribuidora de gás. Na filmagem, é possível ver o momento em que o suspeito pulou o muro lateral do imóvel, com um par de botas de cor preta e uma sacola verde, com um ovo de páscoa dentro.

A bota que ele usava no trabalho e que carregava nas mãos quando saiu da casa de Horaide foi encontrada em um terreno localizado em uma rua próxima ao local do homicídio. Durante as diligências, a polícia conseguiu localizar e prender o homem na madrugada de sexta-feira, 29.

Ao ser interrogado, ele confessou o crime, alegando que entrou na casa da idosa com a intenção de roubar seu celular, e dinheiro para comprar drogas e bebida alcoólica. Ele foi autuado pelos crimes de roubo qualificado, estupro com resultado morte e homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

