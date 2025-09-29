Suspeito de estupro e agressão é morto durante cerco policial no nordeste paraense

Foto: Reprodução | No momento do cerco policial, o agressor sacou uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .32, e a apontou contra a guarnição.

João Carlos Maciel Cardoso, conhecido como “Felito”, que era procurado pelas forças de segurança do Estado com atuação na região de São Domingos do Capim, no nordeste paraense, acabou alvejado e morto durante uma intervenção com homens da Polícia Militar.

Há alguns meses, o suspeito passou a ser procurado pela polícia após ser acusado de estupro de vulnerável envolvendo duas crianças em uma comunidade rural de São Domingos do Capim, além de agressão a uma mulher. Sua fotografia foi amplamente divulgada em redes sociais, e diversas informações foram checadas pela polícia. Contudo, as buscas não tiveram êxito, dado o local onde ele estaria escondido ser de difícil acesso.

Neste domingo (27), a Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio da equipe plantonista da Delegacia de Polícia de São Domingos do Capim, tomou conhecimento de uma ocorrência registrada pela Polícia Militar, que resultou na morte de João Carlos Maciel Cardoso, o “Felito”, durante uma ação policial na zona rural do município.

Segundo o relato, o procurado mantinha uma senhora em cárcere privado. No momento do cerco policial, o agressor sacou uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .32, e a apontou contra a guarnição.

A vítima teria conseguido se desvencilhar, momento em que o suspeito manteve a arma direcionada aos policiais. Diante da ameaça iminente, um dos militares que estava na missão efetuou disparos com sua arma de serviço, atingindo o agressor.

João Carlos Maciel Cardoso, o “Felito”, foi socorrido no Hospital Municipal de São Domingos do Capim, mas teve o óbito constatado. A vítima, por sua vez, foi resgatada ilesa. A arma artesanal, apreendida com uma munição, foi apresentada na Delegacia de Polícia de São Domingos do Capim para os devidos procedimentos legais.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/14:51:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...