Suspeito de estupro virtual é procurado pela polícia no Pará

Policiais Civis fazendo diligências na residência do suspeito | Foto: Divulgação

No local, foram apreendidos um HD e três smartphones utilizados pelo homem, e que serão encaminhados à Polícia Científica do Pará para o total esclarecimento dos crimes

A Polícia Civil do Pará realizou na última terça-feira (16), no Parque Fluminense, no Rio de Janeiro, uma ação para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão após investigações pelos crimes de registro não autorizado de intimidade sexual (Art. 216-B), perseguição (Art. 147-A, – Stalking) e estupro virtual (Art. 213,) contra uma mulher que reside no município de Belém.

Os trabalhos foram coordenados pela Diretoria de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meio Cibernético (DECCC), e contaram com o apoio operacional da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio de Janeiro (DRCI/PCERJ).

“Esta fase constitui o desdobramento de investigação iniciada após a vítima procurar a DCCV para comunicar que o autor gravou vídeos íntimos sem o seu consentimento e utilizou estas gravações para lhe perseguir e lhe intimidar, mediante ameaça de divulgação do conteúdo na rede, visando, com isso, coagi-la a realizar novas gravações e videochamadas de cunho sexual”, contou a a delegada Géssica Araruna.

Durante a diligência, na residência do suspeito, foram apreendidos um HD e três smartphones utilizados pelo autor, que serão encaminhados à Polícia Científica do Pará para o total esclarecimento dos fatos.

Ainda segunda a delegada, não satisfeito, o autor tentou publicar o conteúdo em site adulto e continuou os atos de perseguição criando perfis em páginas de acompanhantes, com informações pessoais da vítima, inclusive número de telefone, tudo com o objetivo de perturbá-la mediante contatos sexuais de terceiros desconhecidos.

A “Operação Intimus” é mais uma ação que reforça o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes contra a liberdade sexual através da internet, no Pará, e em todo o território nacional.

