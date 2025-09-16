Suspeito de feminicídio de jovem amazonense é preso em operação conjunta entre polícias do MT e PA

(Foto: Divulgação) – Foi preso nesta segunda-feira (15), em Brasil Novo, na Região de Integração do Xingu no Pará, Gelson Jesus da Silva, apontado como principal suspeito de matar a namorada Sabrina Soares da Silva, de 26 anos, no município de Apiacás, no norte do Mato Grosso.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as Polícias Civis dos dois estados.

Segundo as investigações, o crime ocorreu na noite da última sexta-feira (12), dia em que Sabrina completava aniversário. Ela foi morta com um golpe de faca, dentro da residência do casal. Após o feminicídio, Gelson fugiu para o Pará, onde foi localizado em frente à Delegacia de Polícia Civil de Brasil Novo e preso em flagrante.

O suspeito já responde a três processos no Pará, por tráfico de drogas, violência doméstica e tentativa de homicídio.

A família da vítima, natural de Manaus, confirmou que o corpo será trasladado para a capital amazonense, com chegada prevista para quinta-feira (18). Eles seguem pedindo apoio para custear o funeral.

