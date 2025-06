Suspeito de furtos é encontrado morto com marcas de tiros

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na magrugada desta segunda-feita (16/6)

Carlos Eduardo de Andrade Mendes, de 25 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo em Uruará, no sudoeste do Pará. O homicídio ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (16/6), na Avenida Tapajós, esquina com a Rua Presidente Vargas. Segundo os relatos iniciais, a vítima era suspeita de furtar um telefone celular e outros objetos em um hotel da cidade.

De acordo com informações preliminares, Carlos Eduardo foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo. A Polícia Civil foi acionada poucos minutos após a localização do corpo e enviou uma equipe de investigadores ao local. A vítima apresentava ferimentos no peito, abdômen, pulso direito e coxa direita. Os agentes realizaram o isolamento da área até a chegada da perícia. A autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas. Nenhuma testemunha soube informar as circunstâncias do homicídio.

Segundo a polícia, no domingo (15/6), a vítima teria sido apontada como autora do furto de um celular. O aparelho foi encontrado ao lado do corpo, no local do crime. Ainda de acordo com os agentes, Carlos Eduardo já havia sido preso anteriormente por roubo e furto de motocicletas em Uruará. Em um dos casos, ele foi detido após furtar uma Honda Pop 100 que estava estacionada ao lado da Praça da Bíblia.

