Suspeito de homicídio é assassinado em zona rural de Itaituba | PA

Dois homicídios foram registrados neste sábado (28) em zonas rurais de Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo informações preliminares, um caseiro de uma propriedade teria matado outro caseiro, que trabalhava em uma propriedade vizinha, na comunidade Guajará. Após o crime, o autor fugiu da área utilizando uma moto que, supostamente, foi roubada de outro morador local.

A família da vítima do primeiro homicídio foi informada sobre o ocorrido e, de acordo com relatos, um familiar saiu de Itaituba em direção à comunidade. Na região da vicinal do Degredo, esse familiar teria se encontrado com o autor do primeiro crime e o matado.

A Polícia Civil esteve no local para investigar os fatos, enquanto a Polícia Científica realizou a remoção dos corpos, que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba. O caso segue sob investigação para esclarecer os detalhes dos acontecimentos.

