Suspeito de homicídio e outros crimes morre em ação policial no Pará

Foto: ilustração | Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, munições, drogas e balanças de precisão.

Riam Patrick de Sousa Pereira morreu na noite desta quinta-feira (27) durante uma ação da Polícia Militar na rua dos Mundurucus, no bairro do Guamá, em Belém. A ocorrência foi registrada por volta das 19h. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensa movimentação policial e a presença de curiosos no local.

De acordo com a Polícia Militar, Riam estava sendo investigado por envolvimento em diversos crimes, entre eles roubos, homicídio e tráfico de drogas. Ele teria participado do roubo de uma motocicleta no dia 23 de setembro de 2024. Durante a fuga, os suspeitos foram abordados pela polícia, e um deles fez um idoso refém na avenida João Paulo II, em Belém. Riam, por sua vez, teria reagido disparando contra os policiais e foi baleado na região das nádegas.

Nesta quinta-feira, policiais do 37º Batalhão avistaram Riam em atitude suspeita. Durante a abordagem, ele teria entrado em confronto com a polícia e acabou sendo baleado. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Guamá, mas não resistiu. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, munições, drogas e balanças de precisão.

Na porta da unidade de saúde, a movimentação policial foi intensa durante a noite. A Polícia Civil investiga o caso. Riam já havia sido preso, mas estava em liberdade. A polícia não esclareceu se ele estava na condição de foragido da justiça ou se havia sido beneficiado com alguma saída temporária.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/07:26:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...