Suspeito de homicídio em Monte Alegre é preso pela Polícia Militar

Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre — Foto: Arney Barreto/ TV Tapajós

Suspeito foi encontrado em uma residência no bairro Portelinha, na noite de domingo (13).

O principal suspeito de ter matado a golpes de faca um jovem identificado como Josimar Benício da Costa, 23 anos, foi preso na noite deste domingo (13), no bairro Portelinha, em Monte Alegre, oeste do Pará.

O suspeito foi localizado em uma residência, após denúncia anônima. No local, além dele, a polícia encontrou o proprietário do imóvel e um irmão do suspeito. Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Na delegacia, o principal suspeito de ter matado Josimar, contou que ele tinha uma rixa antiga com um irmão da vítima. Segundo ele, no domingo, depois que Josimar chegou ao local onde o suspeito consumia bebida alcoólica na companhia de outras pessoas, os dois teriam se desentendido e logo em seguida, o suspeito teria esfaqueado a vítima.

Josimar Benício da Costa foi morto na tarde do dia 13 de julho de 2020, em Monte Alegre-PA — Foto: Redes Sociais

Josimar Benício da Costa foi morto na tarde do dia 13 de julho de 2020, em Monte Alegre-PA — Foto: Redes Sociais

Segundo relatos de populares, Josimar e Caíque já tinham desavenças anteriores motivadas por discussões decorrentes do consumo de álcool, sem causa específica. No último domingo, Josimar teria apenas tomado banho na residência e, ao se retirar do local, foi surpreendido pelo suspeito com seis golpes de faca. O suspeito teria atacado pelas costas, aproveitando o momento em que Josimar montava em sua motocicleta, sem que a vítima tivesse chance de se defender. Mesmo ferido Josimar ainda chegou a caminhar por alguns metros em busca de socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar ao local o suspeito do homicídio tinha fugido. De imediato, as guarnições iniciam buscas, que só encerraram à noite, quando o suspeito foi localizado e preso.

“Vale ressaltar que estávamos há 152 dias sem crime de homicídio em Monte Alegre. Esse crime foi praticado por motivo fútil, potencializado pelo excesso de bebida alcoólica. A Polícia Militar reforça que trabalha preventivamente na busca da preservação da vida, mas se algo acontecer fora dos limites da lei, nossos policiais não mediram esforços para dar uma resposta a sociedade”, destacou Major Leonardo Dutra, comandante do 18º BPM.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/16:40:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...