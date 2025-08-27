Suspeito de homicídio em Nova Ipixuna é preso em Marabá

(Foto: Reprodução) – A prisão foi realizada na Folha 35, no núcleo Nova Marabá, em ação conjunta da Delegacia de Nova Ipixuna

A Polícia Civil cumpriu, na terça-feira (26/8), um mandado de prisão preventiva contra Micael da Silva, conhecido como “Zica da Balada” ou “Sem Alma”. Ele é acusado de homicídio qualificado ocorrido em janeiro de 2025 no município de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará.

A prisão foi realizada na Folha 35, no núcleo Nova Marabá, em ação conjunta da Delegacia de Nova Ipixuna, da Superintendência da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) e da Delegacia de Homicídios de Marabá.

Segundo a Polícia Civil, Micael é apontado como membro de uma organização criminosa e exercia a função de “disciplina” da facção na cidade de Nova Ipixuna, tendo participação direta em crimes graves registrados na região.

Após o cumprimento da ordem judicial, ele foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Marabá e ficará à disposição da Justiça. (Portal Debate)

