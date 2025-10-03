Suspeito de homicídio morre em confronto com a polícia em Rondon do Pará

Edson Roque da Silva (esquerda) morreu durante confronto com a polícia; ele era suspeito de envolvimento no homicídio de Vinícius de Almeidas Rocha (direita) – Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, após o crime, foram iniciadas diligências para localizar os envolvidos no assassinato. Durante as investigações, Edson Roque foi identificado como um dos possíveis autores.

Edson Roque da Silva, conhecido pelo apelido de “Neguinho”, morreu durante um confronto com a Polícia Militar na tarde de quinta-feira (2/10), no município de Rondon do Pará, no sudeste do estado. Ele era apontado como um dos suspeitos pelo homicídio de Vinícius de Almeidas Rocha, ocorrido pela manhã do mesmo dia, nas proximidades da BR-222, próximo ao frigorífico Ramax.

Por volta das 18h, os policiais localizaram o suspeito na Rua Arlindo Pereira, no bairro Novo Horizonte, em frente a uma residência supostamente usada como ponto de tráfico de drogas. Ao receber ordem de abordagem, Edson teria sacado uma arma de fogo e atirado contra os policiais, iniciando uma tentativa de fuga.

Durante a perseguição, o suspeito pulou muros, subiu no telhado de uma residência vizinha e voltou a disparar. Diante da ameaça, os policiais reagiram e atingiram o indivíduo. Mesmo ferido, ele ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido ao Hospital Municipal de Rondon do Pará, mas não resistiu.

Na cena do confronto, foram apreendidos um revólver calibre .38 utilizado pelo suspeito, 20 pedras de substância análoga ao crack e 5,03 gramas da mesma droga, todas embaladas e prontas para venda.

Segundo a Polícia Militar, o uso da força letal foi aplicado em conformidade com os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, com o objetivo de resguardar a integridade dos agentes e da população.

