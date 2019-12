Suspeito de homicídio no Pará é preso ao passar por blitz na BR-010, no MA

(Foto:Reprodução) – Expedito Alves da Silva tinha um mandado de prisão em aberto por crime no ano de 2000 e foi encontrado em São Francisco do Brejão.

Um homem suspeito de cometer um homicídio no Pará foi preso na tarde deste sábado (28) após ser parado por uma blitz no km 300 da BR-010, em São Francisco do Brejão, na região oeste do Maranhão.

Segundo a Vara Criminal de Paragominas, no Pará, Expedito Alves da Silva, de 55 anos, tem um mandado de prisão por homicídio ocorrido no ano de 2000. Ele estava em um carro preto quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) parou o veículo e constatou a determinação da prisão do motorista.

Diante do caso, Expedito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Por:Por G1 MA — São Luís

28/12/2019 18h48

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...