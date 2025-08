Suspeito de homicídios morre em intervenção policial em Pacajá

(Foto: Reprodução) – Arma de fogo, drogas, celulares e outros itens foram apreendidos.

Um homem identificado como Isaías de Lima Sousa morreu em uma intervenção policial em Pacajá, no sudoeste do Pará, na quinta-feira (31/7). Ele era investigado por envolvimento em uma facção criminosa e como suspeito em vários crimes violentos realizados no município. Conforme as informações policiais, uma operação foi deflagrada pelas polícias Civil e Militar, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Arma de fogo, drogas, celulares e outros itens foram apreendidos.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que um homem morreu durante ação no âmbito das investigações de um duplo homicídio ocorrido em janeiro no município. “O suspeito, atingido durante confronto, chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. Ele era investigado por diversos crimes violentos e apontado como líder de uma facção criminosa na região. No local foram apreendidas cinco armas de fogo, munições, diversos entorpecentes e outros objetos, dentre eles o celular de uma das vítimas do duplo homicídio e uma motocicleta, que pertencia à vítima de um terceiro homicídio. Um outro suspeito empreendeu fuga do local durante a intervenção. O caso segue sob investigação”, comunicou.

Ainda segundo os relatos policiais, Isaías teria percebido a chegada das equipes e tentou escapar pelos fundos da residência. Ele teria feito disparos contra os policiais. Dentro do imóvel, ele novamente abriu fogo contra os policiais, que reagiram diante do risco. O suspeito foi atingido e encaminhado para o Hospital de Pacajá. No entanto, ele não resistiu e foi constatada a morte na unidade hospitalar.

Ao realizar as buscas na casa onde o suspeito estava, os policiais encontraram cinco armas de fogo de diferentes calibres, dezenas de munições, além de grande quantidade de entorpecentes, incluindo cocaína, oxi e maconha, em diversas formas de acondicionamento. Também havia itens para embalo de drogas. Também foram apreendidos celulares, entre eles, o de uma das vítimas de um duplo homicídio registrado em janeiro deste ano. No local ainda estavam anotações que indicam envolvimento com facção criminosa e uma motocicleta roubada.

Investigação

Isaías era investigado pelas mortes de Joaci Pereira Lima e de um homem identificado apenas pelo nome de Rafael. Eles foram mortos a tiros em janeiro deste ano, às margens de uma estrada no assentamento Cururuí.

Além disso, o suspeito ainda era investigado por envolvimento em outro homicídio brutal, onde a vítima foi decapitada e teve o corpo desmembrado. Segundo a polícia, as investigações indicam que ele exercia posição de liderança dentro de uma organização criminosa.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/14:19:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com