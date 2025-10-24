Suspeito de matar companheira a facadas é preso no sul do Pará

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e o suspeito segue à disposição da Justiça.

Durante a manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Xinguara, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem apontado como autor do crime de feminicídio, tendo como vítima sua companheira.

O crime em questão ocorreu no início da noite do último sábado (18), tendo como vítima Poliana Lustosa dos Santos que foi atingida por perfuração de arma branca na região do tórax, além de apresentar múltiplas lesões, principalmente nos braços. A vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento local em estado grave.

Diante do recebimento da informação, uma equipe policial se dirigiu imediatamente à unidade para averiguar a situação. No local, foi constatada a veracidade dos fatos, sendo informado que a vítima já se encontrava em óbito.

Em contato com familiares da vítima e do suposto autor do crime, foi possível identificar o suspeito como o companheiro da vítima, que, após cometer o crime, se evadiu do local. A equipe policial se dirigiu até o local do fato, onde encontraram uma faca com vestígios de sangue, possivelmente a arma utilizada no crime.

O homem permaneceu foragido até a manhã desta terça-feira, quando foi preso após dias de diligência. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para adoção das medidas cabíveis e permanece à disposição da Justiça. (PCPA)

