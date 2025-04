Suspeito de matar dupla em moto por engano se entrega à polícia no Pará

(Foto: Reprodução) – Em nota, a Polícia Civil informou que o investigado foi preso após o cumprimento de mandado de prisão preventiva e que o inquérito está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios

A Polícia Civil do Pará confirmou nesta segunda-feira (14) que o principal suspeito de matar a tiros Jackson Maciel de Moraes, de 24 anos, e William Barbosa de Souza, de 29 anos, se apresentou espontaneamente na sede da Divisão de Homicídios, em Belém. O caso aconteceu no último dia 7, no bairro do Marco, na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana.

De acordo com as investigações, o suspeito, que ainda não teve a identidade divulgada, teria confundido as vítimas com autores de um assalto que havia acabado de ocorrer nas imediações. Jackson, que estava na garupa da motocicleta conduzida por William, morreu ainda no local. William foi socorrido, mas faleceu no hospital no dia seguinte.

Em nota, a Polícia Civil informou que o investigado foi preso após o cumprimento de mandado de prisão preventiva e que o inquérito está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios. As circunstâncias do crime continuam sendo apuradas.

Informações extraoficiais apontam que o autor dos disparos seria um policial militar à paisana. Segundo relatos, momentos antes dos disparos, uma mulher foi assaltada e gritou por socorro. Jackson e William passavam pelo local e teriam seguido o suspeito para tentar ajudar. Ao vê-los em perseguição, o atirador teria interpretado a dupla como os responsáveis pelo roubo e efetuado os disparos. Após o crime, ele fugiu e passou a ser procurado pelas autoridades.

