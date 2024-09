Suspeito de matar e queimar corpos de esposa e suposto amante dela é preso em MT

Foto: Reprodução | Valdinei da Silva Santos, suspeito de matar e incendiar os corpos de Gleiciane de Souza e Vanderson Alves Fichio, na sexta-feira (6), em Jaciara, a 143 km de Cuiabá, foi preso nesta segunda-feira (9). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

No dia da ocorrência, a polícia informou que Gleiciane seria ex-companheira de Valdinei, e que Vanderson era o atual namorado dela. No entanto, ao decorrer das investigações, a polícia descobriu que a vítima era esposa do suspeito e que Vanderson seria suposto amante dela.

A polícia informou que a prisão aconteceu após o suspeito se apresentar na Delegacia de Jaciara. Ele tinha uma ordem de prisão preventiva decretada pelos crimes de feminicídio, homicídio qualificado e vilipêndio de cadáver.

Conforme as investigações, Valdinei teria cometido o crime por ciúme, pois teria encontrado no celular de Gleiciane informações de que ela estaria traindo ele com Vanderson.

O crime

Segundo a delegada Anna Paula Marien, o crime foi cometido na frente dos filhos da vítima e do suspeito, quando Valdinei foi até a casa de Gleiciane a arrastou para fora da residência e atirou contra ela diversas vezes.

Em seguida, o suspeito foi até a casa de Vanderson e atirou contra ele. Após os disparos, a vítima foi arrastada para fora da casa, onde foi baleada outra vez.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito tirou o carro e uma motocicleta de Vanderson para fora da casa, colocou os corpos em cima e ateou fogo.

Gleiciane era servidora da Prefeitura de Jaciara. Em nota, o munícipio lamentou a morte e prestou condolências aos familiares, amigos e colegas dela. A vítima deixa três filhos.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/17:26:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...