Suspeito de matar empresário é preso poucas horas após o crime em Castelo dos Sonhos

Foto: Reprodução/PCPA | A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, efetuou a prisão em flagrante de Marciel Simão, principal suspeito de ter cometido o latrocínio que vitimou o empresário Laerte Dias Mendes, na manhã desta quinta-feira (04).

O crime ocorreu por volta das 08h00, quando a polícia recebeu a informação sobre a localização de um corpo masculino, posteriormente identificado como Laerte. A vítima apresentava múltiplas perfurações causadas por arma branca e lesões contundentes na face, evidenciando extrema violência.

As investigações iniciais apontaram que dois indivíduos encapuzados e armados com facas invadiram a residência da vítima, onde também estavam a esposa de Laerte e três filhos menores (de 9 anos, 6 anos e um bebê de 7 meses). Durante a ação criminosa, foram roubados joias, celulares e uma motocicleta. Laerte foi brutalmente assassinado para garantir a consumação do roubo.

Com o apoio da Equipe de Homicídios da Delegacia de Itaituba, e por meio de técnicas de inteligência, os investigadores conseguiram identificar e localizar Marciel Simão. Detido no período da tarde, ele confessou a participação no crime durante depoimento na delegacia.

Marciel afirmou que cometeu o assassinato a mando da facção criminosa Comando Vermelho, sediada em Itaituba, com o objetivo de arrecadar recursos para o grupo.

Durante o interrogatório, o suspeito ainda revelou o nome do segundo envolvido, conhecido pelo vulgo “Dica”, que teria se deslocado de Itaituba a Castelo dos Sonhos exclusivamente para cometer o crime. Após o latrocínio, “Dica” fugiu de volta ao município de origem. Em uma resposta rápida, a polícia conseguiu localizá-lo e capturá-lo em menos de 24 horas após o crime.

🔍 Histórico criminal de Marciel Simão:

18/10/2010 – Preso em flagrante por homicídio duplamente qualificado no Distrito do Mil

10/02/2014 – Preso em flagrante por roubo majorado em Itaituba

17/04/2015 – Preso por tráfico de drogas e associação criminosa em Itaituba

10/03/2022 – Indiciado por violência doméstica (Lei Maria da Penha) em Itaituba

26/10/2023 – Preso por porte ilegal de arma de fogo em Itaituba

A Delegacia de Castelo dos Sonhos segue com os trabalhos investigativos para o completo esclarecimento dos fatos e responsabilização de todos os envolvidos. A prisão rápida demonstra a eficiência e o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população.

