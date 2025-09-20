Suspeito de matar ex-companheira a pauladas no Pará; é preso

Prisão foi efetuada ainda na quinta-feira (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Ana Paula Alves Silva, de 29 anos, foi assassinada a pauladas pelo ex-companheiro na madrugada de quinta-feira (18).

José Benedito de Sousa, suspeito de matar a companheira, foi preso nesta quinta-feira (18), em Castanhal, no nordeste paraense, onde o crime ocorreu. Ana Paula Alves Silva, de 29 anos, foi assassinada a pauladas pelo ex-companheiro.

O crime ocorreu durante a madrugada de quinta, por volta das 2h40. Somente nos primeiros meses de 2025, de janeiro a agosto, foram registrados 34 casos de feminicídio no Estado, como apontam dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup).

As investigações da PC apontam que José Benedito, que cumpria pena em regime de saída temporária, passou o dia na casa da irmã, em Icoaraci, e viajou à noite para Castanhal, onde se encontrou com a vítima. Por volta das 23h22, o casal foi a um motel na cidade.

Eles ficaram por quase duas horas no local. Depois disso, Ana Paula foi morta. Ela deixa uma filha de seis anos.

A Polícia Militar soube do ocorrido por volta das 2h, quando foi comunicada para verificar o caso no conjunto Ipês. Assim que os agentes chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima. José já tinha fugido.

De acordo com a Polícia Civil, após desferir golpes com um pedaço de madeira, o suspeito ainda passou com uma motocicleta por cima da vítima. Ainda segundo a PC, José Benedito era companheiro de Ana Paula e pai da filha dela. O caso segue em apuração pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal.

Dados

O Pará registrou 57 casos de feminicídio em 2023 e 50 em 2024, de acordo com dados da Segup. De janeiro a agosto de 2025, foram registrados 34 casos, representando uma redução de 3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, que computou 35 ocorrências.

De acordo com a Segup, o Pará conta com uma rede de atendimento, proteção e prevenção a crimes de violência contra a mulher.

Entre outras ações de enfrentamento à violência contra a mulher, estão a Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem), e também foi criado o sistema “Alerta Pará Mulher”, o aplicativo SOS Maria da Penha e o Programa Pró-Mulher Pará.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/07:00:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...