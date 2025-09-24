Suspeito de matar homem com deficiência é preso no sudoeste do Pará

Foto:Reprodução | A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso, que teria ocorrido durante a madrugada

Edevaldo Pereira Neres, de 40 anos, conhecido como “Bracinho” por conta da ausência de um dos braços, foi encontrado morto pouco antes das 6 horas desta terça-feira (23), em uma calçada no Distrito Alvorada, município de Uruará, no sudoeste do Pará. Poucas horas após o crime, o principal suspeito foi preso.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso, que teria ocorrido durante a madrugada. O corpo de Edevaldo apresentava ao menos oito perfurações provocadas por objeto cortante, possivelmente uma faca.

Com base em informações de moradores da região, homens do 49º Batalhão de Polícia Militar chegaram até João José da Cruz Neto, de 38 anos, suspeito do crime.

Ele foi encontrado em uma residência no mesmo vilarejo e tentou fugir ao perceber a viatura, mas acabou capturado e encaminhado à Delegacia de Uruará. Durante o depoimento, João José alegou ter atacado a vítima após ela ter furtado um telefone celular de sua propriedade. O furto não foi confirmado pela Polícia Civil até o momento.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/14:48:13

