Suspeito de matar homem em zona rural de Trairão é preso durante operação conjunta das polícias de Itaituba e Trairão (PA)

Foto: Reprodução | O suspeito foi preso na tarde de quarta-feira (23) durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Trairão e a Delegacia de Homicídios de Itaituba.

O principal suspeito de assassinar Israel Benedito Siqueira, conhecido como “Raele”, na comunidade Santa Luzia, no município de Trairão, sudoeste do Pará, foi preso na tarde de quarta-feira (23) durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Trairão e a Delegacia de Homicídios de Itaituba.

O crime ocorreu na madrugada do dia 9 de junho. Israel foi encontrado morto, sentado em um banco de madeira, com o tronco inclinado para trás e o rosto ensanguentado, apresentando um grande trauma na face, aparentemente provocado por disparo de arma de fogo. Na ocasião, testemunhas relataram que ele foi visto pela última vez na companhia do suspeito – ambos trabalhavam na mesma fazenda e dividiam o mesmo barraco. Vídeos que circularam entre moradores da comunidade mostram o suspeito, identificado como “Cambeva”, confessando ter matado Raele com um tiro na boca.

Após ser preso, o suspeito confirmou a autoria do homicídio em depoimento à polícia. Ele relatou que estava pescando e bebendo com a vítima quando os dois se desentenderam, momento em que efetuou um disparo no rosto de Israel, levando-o à morte.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12 escondida dentro de uma bolsa atrás da porta do banheiro e um revólver calibre 22, além de diversas munições: 50 munições calibre .38 intactas, 19 calibre 12 intactas, 4 calibre 28 intactas, 3 calibre .36 deflagradas, 103 calibre 38 deflagradas e 13 calibre 44 intactas. As munições e o revólver estavam escondidos em uma bolsa dentro de um quarto. Também foi apreendido o aparelho celular do suspeito.

Diante do material ilícito encontrado no local, o suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso com posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/15:32:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...