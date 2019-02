Suspeito de matar Jovem Progressense por ciúme em garimpo é preso pela Policia Militar

Nesta quinta-feira (07), foi preso “pela policia Militar” o homem suspeito de ter assassinado o Jovem Progressense no garimpo “Três Feijão”.

O crime ocorreu no dia 03 de Fevereiro no Garimpo “Três Feijão”, próximo ao garimpo São Raimundo, no município de ITAITUBA. Depois da morte do Jovem ele fugiu rumo ignorado, ele foi dado com procurado pela policia.

De acordo com a informação , o suspeito conhecido por PAULO [Paulo Henrique Ferreira Monteiro], foi preso no Garimpo do Patrocínio na manhã desta quinta-feira(07), ele vai ser transferido para Delegacia de Policia Civil em Itaituba , onde ficara disposição da Justiça.

Leia para entender o caso:Jovem progressense é morto a facadas em garimpo- a suspeitas que foi por ciúmes

O suspeito será entregue para a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, onde prestara depoimento e ficará á disposição da justiça.

