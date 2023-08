Suspeito de matar onças-pintadas no MT é preso em flagrante

A Polícia Civil informou, há pouco que prendeu, hoje, um homem, 44 anos, suspeito de matar onças-pintadas na região de Paranaíta (360 km de Sinop). A prisão ocorreu durante ação deflagrada em parceria com o Ibama após denúncias de abate de animais silvestres na região para oferecer aos cachorros da propriedade. Foram apreendidas quatro espingardas, munições, carne e gordura dos animais.

As equipes constataram o crime, encontraram um tacho onde estava sendo cozida a carne do animal silvestre, além de ossos. A equipe policial ainda encontrou a cabeça de uma onça, pendurada às margens do rio, com indícios de ter sido recém-abatida. A suspeita é que o homem tenha matado, no último mês, pelo mesmo duas onças. A delegada de Paranaíta, Paula Barbosa, informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime ambiental além da posse irregular de armas de fogo, utilizadas, provavelmente para abater os animais. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

A onça-pintada é o maior carnívoro da América do Sul, o terceiro maior felino do mundo e o único representante do gênero Panthera (que inclui leões, leopardos e tigres) no continente americano. Elas ocupam o topo da cadeia alimentar e têm um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, pois atuam na regulação do tamanho populacional de outras espécies animais.

Fonte:Redação Só Notícias (fotos: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2023/08:25:26

