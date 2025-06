Suspeito de matar PM durante assalto à farmácia é preso no sudeste do PA

Criminosos durante assalto à farmácia no centro de Belém — Foto: Redes Sociais

Jorge Felipe Costa Pena foi preso em Breu Branco, suspeito de matar o sargento Eduardo de Almeida e Silva durante assalto a farmácia em Ananindeua.

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (6), Jorge Felipe Costa Pena, suspeito de envolvimento na morte de um policial militar durante um assalto a uma farmácia em Ananindeua, na Grande Belém.

Segundo as investigações, Jorge Felipe é apontado como um dos autores do crime ocorrido em 1º de maio de 2025. Dois dias depois do assassinato, um outro suspeito de envolvimento foi morto pela PM no distrito de Mosqueiro.

Jorge Felipe Costa Pena foi localizado em Breu Branco, no sudeste do Pará, após trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua. O suspeito está à disposição da Justiça.

Entenda o caso

O sargento Eduardo de Almeida e Silva, de 35 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto a uma farmácia no bairro Cidade Nova 5, em Ananindeua.

Policial militar é assassinado em farmácia na Grande Belém

Segundo o Comando de Policiamento Regional Metropolitano (CPRM), os criminosos chegaram ao local em uma motocicleta, com possível apoio de um carro nas proximidades.

Testemunhas relataram que os assaltantes anunciaram o assalto e, ao perceberem a presença do policial, efetuaram disparos de arma de fogo.

O policial, que morava no Conjunto Vitória Maguari, não resistiu aos ferimentos e morreu.

