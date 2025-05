Suspeito de matar radialista ‘Luizinho Costa’ é preso pela PC em Barcarena (PA)

(Foto:Reprodução) – A ação foi realizada na madrugada desta sexta-feira (30), em cumprimento a um mandado de prisão

O principal suspeito de matar a tiros o radialista Luís Augusto Carneiro da Costa, mais conhecido como ‘Luizinho Costa’, em Abaetetuba, foi preso pela Polícia Civil no município de Barcarena.

A ação foi realizada na madrugada desta sexta-feira (30), em Vila dos Cabanos, durante a ‘Operação Antena da Lei’, que cumpriu um mandado de prisão.

‘Luizinho’ foi assassinado na terça-feira (27), quando apresentava um programa ao vivo e um homem encapuzado invadiu o local e efetuou disparos de arma de fogo. Ao ser interrogado na Delegacia, o suspeito teria confessado o crime.

A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios, da Superintendência, da Delegacia de Abaetetuba, peritos da Polícia Científica e agentes de inteligência do NAI (Núcleo de Apoio à Investigação). Segundo as informações policiais, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre o suspeito e a vítima devido a um evento na região. As autoridades policiais chegaram até o suspeito após análise em câmeras de segurança.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os policiais civis apreenderam a motocicleta utilizada no crime e o aparelho celular do investigado.

“Na delegacia, durante o interrogatório formal, o homem confessou o crime e explicou que a motivação foi por desentendimentos com a vítima relacionados à organização de eventos em Vila do Conde, localizada em Barcarena.

Ele ainda deu detalhes de toda a ação criminosa e foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado”, contou o delegado Mhoab Khayan, superintendente da região.

Investigação

“As diligências iniciaram imediatamente após o acionamento da equipe policial, quando a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo enquanto apresentava seu programa de rádio ao vivo. Os ouvintes escutaram os disparos e os gritos da vítima ao vivo, causando pavor e abalo social em Abaetetuba e região. Por isso, a Superintendência Regional do Baixo Tocantins determinou de imediato uma força-tarefa integrada por policiais civis com o objetivo de localizar o autor dos disparos”, continuou o delegado Mhoab Khayan.

Agentes de inteligência do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) também atuaram para encontrar a localização do suspeito. Com base nos primeiros depoimentos colhidos no local, foi possível identificar as características do autor do crime, que chegou à sede da emissora de rádio usando máscara e conduzindo uma motocicleta sem placa.

“O homicídio aconteceu de forma premeditada. O suspeito entrou na sede da rádio, perguntou pela vítima, sacou uma pistola prateada e efetuou três disparos certeiros contra Luisinho sem pronunciar qualquer palavra. Após o crime, ele saiu do local no mesmo veículo. As equipes da PCPA coletaram as imagens do circuito de monitoramento que foram utilizadas para monitorar o itinerário feito por ele”, contou o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do (DPI).

Conduzido à Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, o investigado encontra-se recolhido na carceragem e está à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2025/14:00:08

