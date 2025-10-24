Suspeito de participar de assalto com reféns em transportadora é preso em Belém

Suspeito de participar de assalto com reféns em transportadora — Foto: PC/Ascom

Homem é apontado como integrante de grupo que roubou transportadora em Ananindeua e levou carros, joias e celulares.

Um homem suspeito de participar do roubo a uma transportadora de cargas foi preso nesta quinta-feira (23) no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Bruno de Lima Monteiro teria invadido a empresa, em Ananindeua, em maio deste ano, acompanhado de outros criminosos.

De acordo com a polícia, durante o assalto os funcionários foram ameaçados e os criminosos levaram celulares, joias e veículos. Quatro pessoas já haviam sido presas anteriormente pelo mesmo crime.

Bruno foi levado à Central de Triagem da Marambaia, onde permanece sob custódia do sistema prisional do Pará. As investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos na ação criminosa.

