Suspeito de pedofilia é preso após aliciar adolescente através de mensagens em Novo Progresso

O Suspeito de pedofilia foi preso em seu local de trabalho nesta sexta(07/03) -(Foto:Divulgação/PC/PA) –

Um homem acusado de aliciar um adolescente de 14 anos através de um aplicativo de mensagens foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na sexta-feira,07 de março de 2025, após ser descoberto em Novo Progresso. O suspeito, foi investigado após os pais denunciarem para Policia Civil e entregarem o celular do filho para averiguações.

As investigações iniciaram após uma denúncia, feita pelo pai e mãe do menor, relatando que encontraram conversa suspeita do filho M>A>V>M de 14 anos, com este homem (maior de idade), o suspeito vinha aliciando o menor através de mensagens trocadas pelo aplicativo, através do WhatsApp e Instagram.

Com base nas informações, a equipe da Polícia Civil de Novo Progresso através do Delegado Delegado José Rodolfo Biagi Messen Mussi e dos investigadores Ronaldo e IPC Renato passou a monitorar o suspeito, que nesta sexta-feira (07/03) foi preso em uma oficina de Moto em Novo Progresso.

Em checagem ao aparelho celular do suspeito, foram encontradas conversas de conteúdos sexual, recentes e continuas, inclusive dando entender que houve encontro e contato pessoal entre o cidadão e o menor de idade.

Diante dos evidências, após ser interrogado, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e por crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que é manter relação sexual ou praticar outro ato libidinoso com menor de quatorze anos”, destacou.

