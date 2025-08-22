Suspeito de roubo a entregador de pizza é preso em Belém; comparsa segue foragido

O homem detido foi encaminhado para a Seccional de São Brás, onde os procedimentos legais foram realizados. (Reprodução)

A vítima, que não terá o nome divulgado por questões de segurança, relatou que aguardava o cliente descer para receber a entrega quando foi surpreendida pelos criminosos

Um homem suspeito de participar de um assalto a um entregador de pizza foi preso na noite desta quinta-feira (21), em Belém. A ação ocorreu na avenida Tamandaré, no bairro da Campina, e envolveu dois suspeitos armados com um facão. Um deles conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

A vítima, que não terá o nome divulgado por questões de segurança, relatou que aguardava o cliente descer para receber a entrega quando foi surpreendida pelos criminosos. “Tudo aconteceu assim: eu fui fazer uma entrega de pizza lá na Tamandaré. Eu estava esperando o cliente que demorou demais para descer. Quando o cliente apareceu, eu entreguei a pizza. Foi quando eles passaram do meu lado, foram mais na frente e voltaram e anunciaram o assalto. Eles estavam com um facão”, contou.

Segundo o entregador, o suspeito que foi preso chegou a subir na moto dele para tentar fugir, mas foi contido. “Eu me afastei, peguei umas três ou duas pedras e joguei nele. Ele caiu na vala. A população começou a gritar ‘pega ladrão’. Foi quando eles saíram correndo”, relatou.

Ainda de acordo com o entregador, um motorista de aplicativo que passava pelo local percebeu a ação e decidiu seguir os suspeitos. Ele conseguiu encontrar uma viatura da Polícia Militar, que iniciou diligências na área. Um dos suspeitos foi localizado e preso. O outro conseguiu escapar.

O homem detido foi encaminhado para a Seccional de São Brás, onde os procedimentos legais foram realizados. Conforme apurado pela reportagem, ele havia saído recentemente do sistema prisional e fazia uso de tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil segue investigando o caso para tentar identificar e capturar o segundo envolvido.

